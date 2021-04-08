Mustafa Ceceli: Bugün şaka yok

'Instagram'da herkes zengin, Twitter'da ise yoksul'

"Bugün şaka yok" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mustafa Ceceli, önceki gün eşi Selin İmer ve arkadaşı Yaşar İpek ile birlikte Etiler'deki bir mekanda buluştu. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceceli, muhabirlere yaptığı 1 Nisan şakası hakkında konuştu.

40 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz günlerde "Kutlama yemeği için buradayız" ifadelerini kullanmasının ardından İmer de, "Hamileyim" demişti. Mustafa Ceceli, bu şakadan sonra çevresinden çok fazla telefon aldıklarını söyledi.

Ceceli, daha sonra "Arkadaşlar bugün şaka yok, evimize gidiyoruz" dedi.