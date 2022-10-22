Yasemin Allen: Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor

Sol el parmaklarına Roma rakamıyla ‘17’ yazdıran Allen, "17 benim uğurlu sayım. Benim için tüm güzellikler bu tarihte oluyor" ifadelerini kullandı.

"ERKEK DÜNYASINDA YAŞIYORUZ"

Farah Zeynep Abdullah'ın, "Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar” açıklaması hatırlatılan Yasemin Allen, "Erkek dünyasında yaşadığımız kimse inkar etmemeli. Böyle bir tablo da var ne yazık ki!" dedi.