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Yasemin Allen: Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor

Önceki gün Bebek'te görüntülenen oyuncu Yasemin Allen, Tolga Güleç’le biten ilişkisi hakkında konuştu. Allen, "Nasip kısmet. Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor" dedi

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  • Yasemin Allen'den Tolga Güleç açıklaması: Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Tolga Güleç'ten ayrılan oyuncu Yasemin Allen, Bebek'te objektiflere yansıdı.
  • Yasemin Allen'den Tolga Güleç açıklaması: Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor - Magazin haberleri

    Sol el parmaklarına Roma rakamıyla ‘17’ yazdıran Allen, "17 benim uğurlu sayım. Benim için tüm güzellikler bu tarihte oluyor" ifadelerini kullandı.

    "ERKEK DÜNYASINDA YAŞIYORUZ"

    Farah Zeynep Abdullah'ın, "Başrol erkeklerin yanına domates seçer gibi kadın oyuncuları seçiyorlar” açıklaması hatırlatılan Yasemin Allen, "Erkek dünyasında yaşadığımız kimse inkar etmemeli. Böyle bir tablo da var ne yazık ki!" dedi.
  • Yasemin Allen'den Tolga Güleç açıklaması: Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor - Magazin haberleri

    "ETRAF MANYAK DOLU"

    Allen, ''Şimdi Tayland'a gideceğim hem tatil hem de Muay Thai antrenmanı alacağım." dedi. 'Hiç kendinizi bu anlamda savunma durumunuz gerekti mi?'  sorusuna da cevap veren Yasemin Allen, ''İnsan ne kadar bilirse kendine güveni geliyor ve insanın yürüyüşü değişiyor. Ben de zamanında sıkıntılı durumlarla karşılaştığım oldu. Etraf manyak dolu.'' diyerek yaşadığı sıkıntılı süreç hakkında detay vermekten kaçındı.
  • Yasemin Allen'den Tolga Güleç açıklaması: Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor - Magazin haberleri

    "BU ANLAMDA BİRAZ ESKİ KAFALIYIM"

    Allen, Tolga Güleç ile biten ilişkisi hakkında da konuştu. Oyuncu, "Nasip kısmet. Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor. Bazen en dibinde anlaşamadığın konular olunca insanları değiştirmekle uğraşmıyorsun. Herkesin sevgi anlayışı farklı oluyor. Biz gerçek aşka inanarak büyüdük çocukluğumuz öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki. Biraz eski kafalıyım belki bu anlamda ama romantiklere göre bir dünya değil aslında burası." dedi.
  • Yasemin Allen'den Tolga Güleç açıklaması: Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor - Magazin haberleri

    "5 AY İÇERİSİNDE ÇOK BÜYÜK AŞK YAŞADIK"

    Ayrılık sonrasında Tolga Güleç ise, "Yasemin ile 5 ay içerisinde çok büyük bir aşk yaşadık. Kendisi muhteşem bir insan ama birbirimize zaman ayıramadık. Ben çekimlerim için şehir dışına gitmek zorunda kaldım. O memleketine döndü. Çok ayrı kaldık. Görüşemeyince de bir kıymeti kalmıyor ama hep hayatında olup görüşmek isterim." demişti.
  • Yasemin Allen'den Tolga Güleç açıklaması: Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor - Magazin haberleri

    "BÜYÜK KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

    Evlilik konusunda, "Evlilik teklifi hiç olmadı. Daha çok yeniydik birbirimizi tanıma sürecindeydik” diyen Tolga Güleç, tekrardan barışma ihtimali sorusunu ise "Allah bilir ama hiç öyle bir şey düşünmedik büyük konuşmak istemiyorum. Sonra barışırsak zor durumda kalmayı istemem" şeklinde cevaplamıştı.

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