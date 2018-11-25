Yasemin Allen tatilde

Rus ajanı rolüyle ABD-İngiltere ortak yapımı ‘Strike Back’ dizisinin rol alan Yasemin Allen, tatil için Kenya'ya gitti. Takipçileri deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun fotoğraflarına ‘Biz burada üşüyelim. Sen oralarda denizin tadını çıkar’ yorumunda bulundu