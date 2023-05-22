Yasemin Allen: Tayland'a gidiyorum, orada lahmacun yok

"BİRAZ ESKİ KAFALIYIM"



Allen, Tolga Güleç ile biten ilişkisi hakkında, "Nasip, kısmet... Bazen inceldiği yerden kopması daha iyi oluyor. Bazen en dibinde anlaşamadığın konular olunca insanları değiştirmekle uğraşmıyorsun. Herkesin sevgi anlayışı farklı oluyor. Biz gerçek aşka inanarak büyüdük, çocukluğumuz öyle geçti ama bu zamandaki ilişkiler öyle değil ne yazık ki... Biraz eski kafalıyım belki bu anlamda ama aslında burası romantiklere göre bir dünya değil" şeklinde konuşmuştu.