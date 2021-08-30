"BERABER DAHA NİCE ANI BİRİKTİRMEYE..."

İzzet Özilhan ile birlikte yer aldıkları kareleri Instagram hesabından paylaşan Yasemin Özilhan, gönderilerine, "10. yılımız kutlu olsun. Seninle beraber daha nice anı biriktirmeye..." notunu düşmüştü.

Ünlü popçu Demet Akalın da çifte, "Ne güzelsiniz siz ya..." yorumunu yapmıştı. Sinem Uslu, "Dün gibi... Maşallah size." derken, Sinem Kobal ise Özilhan ailesine kalp emojileri yağdırmıştı.