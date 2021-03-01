"İKİ AYDA 24 KİLO VERDİM"

Emine ve Eda adında iki kızı olan sosyetik güzel, "Hamileliğinizde kaç kilo almıştınız?” sorusunu şu şekilde cevaplamıştı:

55 kilo ile Emine’ye hamile kaldım. 74 ile doğuma girdim. İki ayda 24 kilo verdim. 50 kilo ile Ela’ya hamile kaldım. 62 ile doğuma girdim.