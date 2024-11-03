Yasemin Sakallıoğlu: Evliliğim yürüsün diye motoru seviyorum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sakallıoğlu, eşinin motosiklet tutkusuyla ilgili konuştu.

Ünlü komedyen; "Eşimin bu motor sevdasından dolayı her yere motorla gidiyoruz. Ben konfor insanıyım, korkuyorum aslında ama ona güveniyorum diye biniyorum" diyerek kahkaha attı.