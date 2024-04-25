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        Haberler Magazin Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses'in oğlu İbrahim Ayel ameliyattan çıktı - Magazin haberleri

        Yasemin Şefkatli - İdo Tatlıses'in oğlu İbrahim Ayel ameliyattan çıktı

        Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses'in ikiz çocuklarından İbrahim Ayel, doğumdan hemen sonra ameliyat olmuştu. Şefkatli, bugün ikinci kez operasyon geçiren İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:58
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        2021'de nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Fakat doğumdan sonra bebeklerden biri kalbindeki sorun nedeniyle operasyon geçirmişti.

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        Yasemin Şefkatli, kısa bir süre sonra da konuyla ilgili yaptığı açıklamada hamileliğinin 21'inci haftasından itibaren oğlu İbrahim Ayel'in ameliyat geçireceğini bildiğini söylemiş ve bir operasyona daha gireceğini belirtmişti.

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        İKİNCİ KEZ AMELİYAT OLDU

        Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'in oğlu İbrahim Ayel, bu sabah ikinci ameliyatına girdi. Eşi İdo ile hastanenin bahçesinde çektiği fotoğrafı yayımlayan Şefkatli, oğlu için sevenlerinden dua istedi. Yasemin Şefkatli; "Ayelikomuz, operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" ifadelerini kullandı.

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        AYEL'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

        Oğlu İbrahim Ayel'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Yasemin Şefkatli, bebeğinin operasyonunun başarılı geçtiğini müjdeleyerek şu ifadeleri kullandı: Dün gündüz geldik hastaneye. Ayel, bu sabah operasyona girdi. Süreci artık bildiğiniz için ben de bugün sizinle süreci paylaşmak istedim. Yoğun bakımdan çıkması, kendine gelmesi derken anca yazabiliyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Ne denir bilmiyorum mesajlarınızı okudukça gözlerim dolu dolu oluyor. Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontrolünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye bin şükür... Ayelikomun bir ailesi de burada dualarınız için teşekkür ederiz.

        #Yasemin Şefkatli
        #ido tatlıses
        #İbrahim Ayel Tatlıses
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