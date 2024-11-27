Yasemin Tatlıses çocuklarının hastalığını açıkladı

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, Ocak ayında iki oğluna kavuşmuştu.

Ünlü çift, ikizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti. Şimdilerde tüm vaktini ikizlerine ayıran Yasemin Tatlıses, Instagram hesabından ilk kez bebeklerinin hastalığını açıkladı.