Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yasemin Tatlıses çocuklarının hastalığını açıkladı - Magazin haberleri

        Yasemin Tatlıses çocuklarının hastalığını açıkladı

        İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Tatlıses, ikiz çocukları İbrahim Ayel ile Sinan Emir'in hastalıklarını sosyal medya sayfasından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 16:42 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkizlerinin hastalığını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, Ocak ayında iki oğluna kavuşmuştu.

        Ünlü çift, ikizlerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti.

        Şimdilerde tüm vaktini ikizlerine ayıran Yasemin Tatlıses, Instagram hesabından ilk kez bebeklerinin hastalığını açıkladı.

        Yasemin Tatlıses, "Hep soruyorsunuz 'gözler niye yaşlı?' diye. Gözyaşı kanalı tıkanıklığımız var. Emir'de de tek gözünde var, inşallah geçecek" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Tatlıses
        #ido tatlıses
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım"
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde sır perdesi aralanıyor!
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        İstanbul'a yeni taksi! Anket başladı
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        Türkiye kitap ve sanatla değil mücevher ile Avrupa'nın 'kültürlüsü'
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        "Enflasyon direnç gösteriyor"
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Biden'dan Gazze için ateşkes mesajı
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        Sanık doktor Şehmuz Çelik açıkladı! İlaç kesildiği için Serdarova bebek ölmüş!
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        6 maganda kurşun yağdırdı! Kevser başından vuruldu
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme