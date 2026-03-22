'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz hafta Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirmişti. Yolda dengesini kaybederek düşen ve ayağı iki yerden kırılan Yürük, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Daha önce hastane sürecini gözyaşları içinde çektiği bir video ile anlatan Yürük, sürecin sancılı bir şekilde ilerlediğini söylemişti.

10 gündür hastanede tedavi gören Yasemin Yürük, taburcu oldu. Ev halini sosyal medya hesabından paylaşan Yürük, takipçilerine iyi olduğunun mesajını verdi.