Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
Samsun'un Bafra ilçesinde, evine girerek darp ettikleri 77 yaşındaki Servet S.'nin 4 bilezik ve 52 bin lirasını alan, 43 yaşındaki Bülent S.'yle sevgilisi 31 yaşındaki Sevilay Ç., tutuklandı. Bülent S.'nin, yaşlı kadının yeğeni olduğu ortaya çıktı
Samsun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Nisan akşamı Gazibeyli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Servet S'nin (77), camı kırarak içeri giren 2 kişinin kendisini darp edip 4 bileziği ile 52 bin lirasını alarak kaçtıkları ihbarında bulunması üzerine harekete geçti.
YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
AA'daki habere göre olay yerine çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
BİRİ KADIN İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki çalışmalar sonrası kısa sürede gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Bülent S. (43) ile kız arkadaşı Sevilay Ç'yi (31) yakaladı.
MAĞDURUN YEĞENİ ÇIKTI
Şüphelilerden Bülent S'nin mağdurun yeğeni olduğu ortaya çıktı. Yapılan aramalarda, 4 bilezik şüphelilerin sakladığı yerde bulundu. Jandarma karakoluna götürülen 2 zanlının, 52 bin lirayı ise harcadıklarını söyledikleri öğrenildi.
İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Jandarmada işlemleri tamamlanan Sevilay Ç. ile Bülent S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.