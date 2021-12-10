Yaşlılık aylığı ya da halk arasında 65 yaş aylığı olarak bilinen SGK ödemesi senede 2 defa zam alıyor. Yaşlılık aylığı zamlarında 6 aylık enflasyon rakamları etkili oluyor.

YAŞLILIK AYLIĞI (65 YAŞ AYLIĞI) NE KADAR?

6 Aylık enflasyon rakamlarına göre zamlanan 65 yaş aylığı 2021 yılının Haziran ayına kadar 763 lirayken, Temmuz ayından itibaren 827 liraya yükselmişti.

2022 yaşlılık aylığında yapılacak artış Ocak ayında 6 Aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli olacak.

YAŞLILIK AYLIĞI NEDİR?

2022 Sayılı kanuna göre Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından

yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka

bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç

olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.387) gösterge

rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanıyor.

YAŞLILIK YALIKLARI NASIL VE NE ZAMAN ÖDENİR?

Yaşlılık aylığının ilk ödemesi herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesi tarafından, sonraki ödemeleri ise PTT şubeleri aracılığıyla yapılır.

Tamamen sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor.

YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Yaşlılık aylığına başvuracak olan vatandaşlar Valilik veya Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden gerekli başvuru evraklarını alarak İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgesini elde eder.

Alınan belgeler SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilir.

SGK alınan belgeleri inceler ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verir.

65 yaş aylığı için başvuruyu yakını tarafından (VASİ) yapılması için mahkemeden VASİ’lik kararı alınır.