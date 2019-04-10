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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Yasmin Erbil, önceki gün Baltalimanı’nda objektiflere yansıdı. Bir erkek arkadaşıyla sahilde yürüyüş yapan Yasmin Erbil, basın mensuplarını karşısında görünce şaşırdı. Spor yaptığını söyleyen Erbil, “İstinye-Bebek arası 5 kilometre yürüyeceğiz” dedi.