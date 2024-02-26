Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil açıklaması: Evlenmesini istemiyorum
Geçtiğimiz ay babası Mehmet Ali Erbil için "Bana babalık yapmadı" diyen Yasmin Erbil, daha sonra babasının yanına giderek aralarındaki buzları eritmişti. Babasının özel hayatıyla ilgili yeni açıklamada bulunan Erbil; "Genç kız arkadaşlarından rahatsız oluyorum. Evlenmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yasmin Erbil, Bebek'teki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ile ilgili konuştu.
"BAZI SORUNLARI DİLE GETİRDİM"
Geçtiğimiz ay Mehmet Ali Erbil için "Bana babalık yapmadı" diyen Yasmin Erbil; daha sonra babasının yanına giderek 67'nci doğum gününü kutlayarak aralarındaki buzları eritmişti. Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Yasmin Erbil; "Ben duygusal boşlukla alakalı olan şeyleri söylemiştim. Yoksa benim babam iyi bir baba ama bazı sorunları dile getirdim" dedi.
"GENÇ SEVGİLİLERİNDEN RAHATSIZ OLUYORUM"
Yasmin Erbil, daha sonra sözlerini söyle sürdürdü; "Tabii ki genç kız arkadaşlarından rahatsız oluyorum. O da onun hayatı, daha fazla bir şey diyemiyorum artık. Evlenmesini istemiyorum. Onun hayatı, ben diyeceğimi dedim."
Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan nedeniyle çocuklarıyla ters düşmüştü. Çocukları, babalarının bu ilişkisini onaylamamıştı.
Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
"BABALIK YAPMADI" DEMİŞTİ
Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in kendisine babalık yapmadığını, sevgi eksikliği içinde büyüdüğünü söylemişti. 28 yaşındaki Erbil, ayrıca küçükken babasının kendisini gezmeye çıkardığı zamanlarda yanına başka kadınları getirdiğini ifade etmişti.
Yasmin Erbil, ayrıca babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklamasıyla ilgili de; "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi de istemiyor" diyerek Gülseren Ceylan ile tanışmayı da istemediğini söylemişti.
OĞLUNU SEVGİLİSİYLE TANIŞTIRMIŞTI
Kızının bu açıklamasına bir hayli içerleyen Mehmet Ali Erbil, çocuklarına; "Sevgilim bir yana, siz bir yana" mesajı vermek için önce Gülseren Ceylan'ın Tuğba Coşkun ile olan evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi ile tanıştırmıştı.
BUZLAR ERİDİ
Ne var ki Yasmin Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'dan doğan Sezin Erbil Yazgan, Gülseren Ceylan ile tanışmamıştı.
Mehmet Ali Erbil, 67'nci yaş gününde çocuklarıyla arasındaki buzları eritme olanağı bulmuştu.
Muhsine Şaşmaz Kamiloğlu - Mehmet Ali Erbil
ÜÇ ÇOCUK BABASI
Mehmet Ali Erbil, 1980'de Muhsine Şaşmaz Kamiloğlu ile nikâh masasına oturdu. Erbil, 1982'de kızı Sezin Erbil Yazgan dünyaya geldikten sonra Kamiloğlu ile boşandı.
1985'te ikinci kez evlenseler de bu evlilikleri de uzun sürmedi, aynı yıl içerisinde boşandılar.
Mehmet Ali Erbil - Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar
Mehmet Ali Erbil, 1989'da Nergis Kumbasar ile nikâh masasına oturdu. Kızları Yasmin Erbil'in dünyaya geldiği bu evlilik ise 1996'da sona erdi.