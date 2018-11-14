Şovmen Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtirken, zorlu süreçte yanlarında olanlara teşekkür etti.
Yasmin Erbil’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Dua eden, mesaj atan herkes çok sağolun. İnşallah gün geçtikçe babam iyi olacak. En kısa zamanda yoğun bakımdan çıkıp babamın neşesine kavuşmak ve sıkıca sarılmak en büyük isteğim.
Kötü insanlar da böyle zamanlarda ortaya çıkıyor sanırım. Ama ben hep iyiliğe odaklanan bir insan oldum. Onları Allah'a havale ediyorum. İyiyi çoğaltmak gerektiğini düşünüyorum. Bana iyi dileklerini yazan herkesten Allah razı olsun.
Size ne kadar teşekkür etsem az. Babamın kötüleştiği ve en çaresiz kaldığım anda sizin mesajlarınız o kadar iyi geldi ki gecenin 2’sinde 4’ünde bile benimle beraber dua ettiniz.
Bu karşılık beklemeden verdiğiniz destek ve sevgi için size ne kadar teşekkür etsem az.
Ve benimle hala dua etmeye devam ettiğiniz için daha da iyi olması için uzaktan da olsa bana güç verdiniz. Duanın gücünü sizinle bir kez daha görüyorum.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.