Yasmin Erbil'in Bali tatili
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Bali'ye gitti. Tatilde yoga yapan Erbil, fotoğrafını sosyal medyadan yayımladı
Giriş: 20.12.2024 - 14:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:42
Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, tatil yapmak için soluğu Endonezya'da aldı.
Endonezya'nın turizm bölgelerinden Bali Adası'na giden Yasmin Erbil, yoga yaparken çektirdiği fotoğrafı da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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