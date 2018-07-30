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PAYLAŞIMLARI OYUNCULUĞA YÖNLENDİRDİ

21 yaşındaki Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olmaktan dolayı oyunculuktan hep uzak durduğunu belirtirken bunun nedenini, "Böyle bir babayla böyle bir annenin çocuğu olunca onlarla aynı mesleği icra etmek kolay değil. Babam ve annemle kıyaslanacağım. Her ne kadar tiyatro eğitimi almış, sertifikalı balerin olsam da hocalarımın babama ve anneme 'Bu kız yetenekli, kendisine güvensin bu yolda yürüsün' dediğini bilsem de kendimi oyunculuktan uzak tutmaya çalıştım" sözleriyle açıkladı.