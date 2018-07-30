Yasmin Erbil'in hafta sonunda paylaştığı fotoğraflar daha öncekiler gibi yine çok konuşuldu, yine sosyal medyada olay oldu.
Yasmin Erbil, o fotoğrafları neden paylaştığını anlattı. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, Erbil, şunları söyledi:
"Bir nedeni yok. Kendi sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum. İnsanlar beni merak ediyor. Hep günlük hayatımdan samimi, kendim gibi olduğum fotoğrafları paylaşıyorum. Kendimi koymasam bu kez 'Neden hiç koymuyorsun' diyecekler. Çok konuşulunca sanıyorum her şey batıyor. Bu kadar çok konuşulacağımı düşünmemiştim."
PAYLAŞIMLARI OYUNCULUĞA YÖNLENDİRDİ
21 yaşındaki Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı olmaktan dolayı oyunculuktan hep uzak durduğunu belirtirken bunun nedenini, "Böyle bir babayla böyle bir annenin çocuğu olunca onlarla aynı mesleği icra etmek kolay değil. Babam ve annemle kıyaslanacağım. Her ne kadar tiyatro eğitimi almış, sertifikalı balerin olsam da hocalarımın babama ve anneme 'Bu kız yetenekli, kendisine güvensin bu yolda yürüsün' dediğini bilsem de kendimi oyunculuktan uzak tutmaya çalıştım" sözleriyle açıkladı.
Paşlaşımların kendisini hep uzak durmaya çalıştığı oyunculuğa yönlendirdiğini belirten Yasmin Erbil, bu konuda ise şunları söyledi:
"Sosyal medya hesabımdan paylaştığım fotoğrafların dikkat çekip büyük ilgi görmesiyle oyunculuk yapma fikri öne çıktı. Sonra Londra'ya gittim ve orada tek başıma yaşarken kimsenin etkisi altında kalmadığım ve telkinlerle karşılaşmadığım halde oyunculuk isteğimin hayli fazla olduğunu keşfederek yolumu belirledim. Sonra da Londra'da oyunculuk üzerine bazı kurslara ve çalışmalara katıldım"
İLK FİLMİ RIZA KOCAOĞLU İLE
Yasmin Erbil, oyunculuğa ilk adımını gösterime geçtiğimiz sezon giren M. Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği, Rıza Kocaoğlu ile Bestemsu Özdemir'in başrollerini paylaştığı 'Dünyanın En Güzel Kokusu 2'de attı.
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