Yasmin Erbil, tazminatı kazandı Mısır'a gitti
Yasmin Erbil, hakkında yapılan yorumlardan dolayı açtığı davada tazminat kazandıktan sonra annesi Nergis Kumbasar ile Mısır tatiline çıktı
Giriş: 15.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 15.03.2024 - 10:35
Yasmin Erbil, hakkında yapılan bir yorum nedeniyle açtığı davada tazminat kazandıktan sonra annesi Nergis Kumbasar ile Mısır tatiline çıktı.
Yasmin Erbil, Mısır tatiline ilişkin paylaşımlarını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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