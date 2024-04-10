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        Haberler Yaşam Yason Burnu bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

        Yason Burnu bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

        Ordu'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Karadeniz'i tercih eden ziyaretçilerin rotasında yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:57 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:57
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        Sakin şehir ünvanlı Perşembe ilçesinde birinci derece arkeolojik, ikinci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu, tabii güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

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        Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması dolayısıyla tarih ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutan Yason Burnu, su sporları ve dalış için de tercih ediliyor.

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        Yörede 1868 yılında yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve deniz feneriyle gelenleri karşılayan yarımada, piknik alanları, yeşil doğası ve temiz havasıyla Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçi çekiyor.

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        Çevresindeki restoranlarda sunulan Karadeniz yemekleriyle yöresel mutfak kültürünün de tanıtıldığı yarımada, doğal güzelliği bozulmamış ender yerlerden biri olarak kabul ediliyor.

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        #Yason Burnu
        #ordu
        #haberler
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