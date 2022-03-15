Yatırımcı hakları nerede başlıyor?

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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Aktio Danışmanlık Kurucu Ortağı İlkay Arıkan oldu. Arıkan programda sermaye piyasalarının güncel durumunu değerlendirerek geleceğe yönelik tahminlerde bulunuyor. Yatırımcı haklarının masaya yatırıldığı programda ayrıca hisse alan yatırımcıların hangi haklara sahip olduğu ve bu haklarını nasıl kullanabileceği anlatılıyor.

BİLGİLENDİRME NE KADAR OLMALI



Şirketlerin yatırımcıyı bilgilendirme zorunluluğunun ele alındığı programda bu bilgilendirmenin ne kadar olabileceği, yatırımcıların teker teker bilgi isteme hakkının olup olmadığı açıklanıyor. Sadece KAP ve genel kurulda verilen bilgilerin yeterli olup olmadığının tartışıldığı programda yatırım kuruluşuna karşı yatırımcıların haklarının ne olduğu ve yatırım kuruluşunun yatırımcılara hangi bilgileri vermek zorunda olduğu bilgileri veriliyor.

HİSSE KONUSUNDA YAZMAK SUÇ MU?



Sermaye piyasalarında manipülasyonun ele alındığı programda hisse konusunda konuşmak veya yazmanın ne zaman suç olduğu, sosyal medyada gruplara dahil olup onlarla birlikte hareket etmenin suç olup olmadığı, manipülasyon yapıldığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tespit edilen kurum ve kişilere karşı dava hakkının olup olmadığı sorularına cevap aranıyor.