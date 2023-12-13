TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi, “Yatırımcı İlişkilerinde Dönüşen Trendler” ana temasıyla, sektör profesyonellerini ağırladı. ‘CEO Gözüyle’, ‘Dönüşen Sürdürülebilirlik Standartları’, ‘Dijital Yatırımcı İlişkileri’ ve ‘Dönüşen Yatırımcı Profili’ başlıklı oturumlarla, değişen yatırımcı ilişkileri trendleri derinlemesine incelendiği Zirve, yoğun ilgiyle karşılandı.

Zirve’nin dikkatle takip edilen ‘CEO Gözüyle’ ve ‘Dönüşen Sürdürülebilirlik Standartları’ oturumlarının ardından, Müge Yücel moderatörlüğündeki “Dijital Yatırımcı İlişkileri” oturumuna geçildi. BNY Mellon Yatırımcı Çözümleri & EMEA Yatırımcı İlişkileri Danışmanlığı Müdürü Laura Riley, wtv CEO James Brown ve Closir Kurucu Ortağı Michael Chojnacki’nin panelist olduğu oturum, temasına uygun şekilde, katılımcılarının dijital bağlantısı ile gerçekleştirildi. Teknolojinin ve dijitalleşmenin yatırımcı ilişkilerine etkileri uzman görüşleriyle tartışıldı.

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SİHİRLİ YAPAY ZEKA

Zirvede konuyan uzmanlar şu görüşleri dile getirdi:

wtv CEO’su James Brown: “Yapay zekâ ‘sihirli’ bir kombinasyona sahip. Şirketlerin iş akışında, yapay zekânın kullanılması kaçınılmaz hâle geldi. İş akışına pratiklik kazandıran ve son derece yalın çözümlerle zaman ve finansal tasarruf sağlayan teknolojiler; şirketlerin yatırımcı iletişimlerine de katma değer sağlıyor.”

BNY Mellon Yatırımcı Çözümleri & EMEA Yatırımcı İlişkileri Danışmanlığı Müdürü Laura Riley: “Yapay zekâ ve dijitalleşme, iş akışına ve yönetim takımlarına katkı sunuyor. Çünkü yapay zekânın büyük miktarda bilgiyi analiz etme yeteneği var. Öngörüsel analizleri ve hızıyla yapay zekâ; yeni yatırımcılar ve hissedarların bulunmasına, hepsinden önce yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sunuyor.”

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Dünya çapında 45 bin şirketin halka arz edildiğini, önümüzdeki dönemde de halka arz süreçlerine yoğun ilgi olacağını belirten Closir Kurucu Ortağı Michael Chojnacki sözlerini şöyle sürdürdü: “Halka arz süreçleri değişen piyasalarda rekabet etmeyi de temsil ediyor. Piyasa değişkenliği, yeni standartlar, yeni regülasyonlar sonucunda şirketlerimizde sürekli bir evrim söz konusu. Bu yüzden doğrudan yatırımcılarla ilişki kurmak, hikâyemizi anlatmak çok kıymetli. Teknoloji sayesinde geçmiş dönemden daha fazla yatırımcılarımızla doğrudan iletişim kurabilme yetisine sahibiz. Eğilimler, önümüzdeki yıllarda da değişim göstermeye devam edecek.”

Zirvenin ‘Dönüşen Yatırımcı Profili’ temalı son oturumunun moderatörü Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Kerem Tezcan’dı. Oturuma, ICBC Yatırım Araştırma Direktörü Burak İşyar, CFA, İstanbul Portföy Fon Yöneticisi Ebru Göktan, S&P Global Market Intelligence Pay Sahipliği Direktörü Frederik Frank, Tera Yatırım Kurumsal Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gülhan Ovalıoğlu katıldılar.

TÜRKİYE HEPSİNDEN DAHA HIZLI

S&P Global Market Intelligence Pay Sahipliği Direktörü Frederik Frank: “Piyasa performanslarını incelediğimizde, Türkiye ‘gelişmekte olan’ pazarlarından hepsinden daha hızlı bir gelişme gösteriyor. Özellikle borsada yatırımcı ilgisinin ve piyasaya dönme eyleminin devam ettiğini söyleyebiliriz.”

İstanbul Portföy Fon Yöneticisi Ebru Göktan: “İstikrar ve öngörüler arttıkça, dünyadaki fon varlığımızı da artırmak istiyoruz. Şirketlerin her türlü koşulda kendilerini yönetebilmeleri ve yeni bakış açıları kazanmaları önemli.”

ICBC Yatırım Araştırma Direktörü Burak İşyar, CFA: “Yatırıma artan eğilimi, teknoloji sayesinde daha açık şekilde okumaya başladık. Örneğin, sosyal medyada yer alan yatırımcı danışmanlarına gösterilen ilgiye baktığımızda, trendlerin de piyasalara etkisini gözlemleyebiliyoruz.”

Tera Yatırım Kurumsal Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Gülhan Ovalıoğlu: “Fiyat görünümlerine yansıması zaman alacaksa da özellikle önümüzdeki yıl, yabancı yatırımcıların ülkemiz yatırımlarına ilgisinin artacağını düşünüyoruz. Özellikle yabancı yatırımcı açısından, riskli dönemleri geride bırakmaya başladığımıza inanıyoruz. Geleceğe olumlu bakıyoruz.”

Yatırımcı ilişkilerinde gelecek trendlerinin ele alındığı Zirve’de sanatçı, tasarımcı ve eğitmen Bager Akbay da özel konuşmasıyla yer aldı. Şişecam iş birliğiyle yapay zekâ teknolojisini kullanarak, “Atatürk’ün En Sevdiği Şarkılar” projesini hayata geçiren Akbay, “Artık ‘haritasız’ yani sürekli değişen bir yarından bahsetmek mümkün. Sanat dünyası, iş dünyasından daha fazla yeni alanlar deneme fırsatına sahip. Bu sebeple iş dünyası, bulunduğu alanı geliştirecek fikirlere ihtiyacı olduğunda, teknolojiden ve sanattan faydalanıyor” dedi.