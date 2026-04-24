        Yatırımda yeni rota: Türkiye güçlü merkez olma peşinde | Son dakika haberleri

        Yatırımda yeni rota: Türkiye güçlü merkez olma peşinde

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Yüzyılı Yatırım Programı'nın yazılım, mühendislik ve dijital girişimlere verdiği destekle yeni ekonomik düzende söz sahibi olma hedefini güçlendirdiğini vurguladı

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 19:18 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'na ilişkin, "Yazılım, mühendislik ve dijital sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin desteklenmesi, Türkiye'nin yeni ekonomik düzende söz sahibi olma arayışının bir parçası olarak öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı kapsamında yaptığı değerlendirmelerin, küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı dönemde Türkiye'nin nasıl bir yol haritası çizdiğini ortaya koyduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bölgesel gerilimlerin, enerji fiyatlarından ticaret hatlarına kadar geniş bir alanı etkilediği süreçte Türkiye'nin bu dalgalanmayı yönetebilen ülkelerden biri olduğuna dikkat çektiğini hatırlatan Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu çerçevede verilen mesaj, yalnızca mevcut durumu tarif etmekten ziyade, Türkiye'nin kriz dönemlerinde dahi yönünü kaybetmeyen bir yapıya ulaştığı yönündedir. Yatırım ortamına ilişkin atılan adımlar ise bu yaklaşımın somut yansımalarıdır. İstanbul Finans Merkezi'ne sağlanan yeni vergi avantajları, uluslararası sermayeyi kalıcı hale getirme amacını taşırken 'Tek Durak Büro' uygulaması, yatırım süreçlerini daha öngörülebilir ve hızlı kılmayı hedefliyor. Bu düzenlemeler, Türkiye'nin yatırımcı açısından daha sade ve ulaşılabilir bir merkez olma iddiasını güçlendiriyor."

        Duran, ihracat ve üretim tarafında yapılan vergi indirimlerinin de rekabet gücünü artırmaya dönük doğrudan bir adım niteliğinde olduğunu vurgulayarak, özellikle imalatçı ihracatçılara yönelik sağlanan avantajların, katma değerli üretimin teşviki açısından önemli olduğunu ifade etti.

        Yurt dışındaki sermayenin ülkeye kazandırılmasına yönelik düzenlemelerin de finansal hareketliliği Türkiye lehine çevirmeyi amaçladığına değinen Duran, şunları kaydetti:

        "Yazılım, mühendislik ve dijital sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin desteklenmesi, Türkiye'nin yeni ekonomik düzende söz sahibi olma arayışının bir parçası olarak öne çıkıyor. Tüm bu adımların ortak noktası, Türkiye'nin sadece takip eden değil sürecin yönünü etkileyen ve belirleyen bir ülke olma iddiasını sürdürmesidir."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesi'nde 'yolsuzluk' operasyonu; 49 gözaltı

        ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, belediyenin önceki yönetim dönemine ilişkin yolsuzluk suçlamasıyla düzenlenen operasyonda aralarında eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası