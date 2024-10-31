Yavaş'tan Ahmet Özer paylaşımı: Demokrasi ve hukuk devleti adına endişe verici

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili paylaşımda bulundu. Yavaş paylaşımında, "Öncelikle seçilmiş bir belediye başkanının davetle çağrı mümkün iken sabahın 5.30’unda evinin basılarak gözaltına alınması hukuka uygun değildir. Sadece itibarsızlaştırmak istendiğinin bir göstergesidir" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

"Akşam internette yayınlanan Cumhuriyet savcılığının tutuklama talep müzekkeresinde bahsettiği olay ve iddiaların 5-10 yıl kadar geriye giderek tespit edildiği açıklanmaktadır. Neden bu tarihe kadar beklenmiştir? Hiç kimse suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Belediye Başkanının varsa suçu Yasalara uygun şekilde yargılaması yapılıp cezalandırılması mümkün iken delillerin karartılma ihtimali olmaması, sabit ikametgah sahibi olması ve bunun gibi nedenlerle tutuksuz yargılama usulü varken tutuklama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.