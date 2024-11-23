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        Haberler Gündem Ankara Yavaş'tan "Mamak Metrosu" açıklaması | Son dakika haberleri

        ABB Başkanı Yavaş'tan "Mamak Metrosu" açıklaması

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinin yenilendiğini belirterek, ikinci ihalede tasarruf yapıldığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:42
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        Yavaş'tan "Mamak Metrosu" açıklaması
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        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde tasarruf yapıldığını duyurdu.

        ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "575 milyon avroya razı olmadık, Ankaralıların hakkını savunduk. İhaleyi yeniledik, ikinci turda 187 milyon avro daha az teklif aldık. Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde sağladığımız tasarruf, halkımızın parasını gözeten yönetim anlayışımızın en somut göstergesi. Ankara için şeffaf ve akılcı yönetim kazandırıyor."

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