Yavaş'tan "Mamak Metrosu" açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde tasarruf yapıldığını duyurdu.

ABB Başkanı Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"575 milyon avroya razı olmadık, Ankaralıların hakkını savunduk. İhaleyi yeniledik, ikinci turda 187 milyon avro daha az teklif aldık. Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde sağladığımız tasarruf, halkımızın parasını gözeten yönetim anlayışımızın en somut göstergesi. Ankara için şeffaf ve akılcı yönetim kazandırıyor."