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Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla dikkat çekiyor

Pakistan'ın Karaçi kentinde 2 ay önce dünyaya gelen Simbi isimli yavru keçi, uzun kulaklarıyla dünya çapında ilgi görüyor

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AA

  • Pakistan’ın Karaçi kentinde 2 ay önce doğan Simbi isimli yavru keçi yaklaşık 55 cm uzunluğundaki kulaklarıyla ilgi çekiyor.
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor

    Uzun kulaklarıyla dünya çapında ilgi çeken Simbi’nin, Pakistan yerel kaynaklarına göre geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Simba’nın kardeşi olduğu belirtiliyor.
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor

    Keçi yetiştiricisi Mohammad Hasan Narejo’ya ait olan çiftlikte dünyaya gelen keçi yavrusu Simbi, henüz iki aylık olmasına rağmen tek kulak uzunluğu 55 santimetre.
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor

    Narejo ailesinin mutluluk kaynağı olan dişi keçi, atlayıp zıplarken zaman zaman kulaklarına bassa da kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun.
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor

    Başta kekik olmak üzere doğanın sunduğu en faydalı otlardan az olmak kaydıyla ve anne sütü doldurulmuş biberonla dikkatli bir biçimde beslenen Simbi’nin özel ağılına sıcaklardan bunalmaması için vantilatör bile yerleştirilmiş.
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor

    Simbi’nin sahibi Mohammad Hasan Narejo, beslenmesinin ardından yavru keçinin ağzını peçeteyle süt artıklarından temizliyor, uzamaya başlayan yünlerini fön tarağıyla düzeltiyor.
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor

    Narejo ailesinin genç bireyleri, Simbi’ye o kadar çok ilgi gösteriyor ki yavru keçi, en sonunda bunalıp insanınkine yakın sesiyle bağırarak çocukları onunla uğraşmamaları konusunda uyarıyor.
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor

    Simbi’nin uzun kulaklarıyla meşhur abisi Simba, geçen yıl dünya kamuoyunun yoğun ilgisini çekmiş, doğduğunda 48 santimetre olan kulak uzunluğu, eylülde 64 santimetreye kadar ulaşmıştı.
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor

    Nisan ayında geçirdiği bir hastalık nedeniyle bir yaşına giremeden hayata veda eden Simba’nın kulakları, 85 santimetreye kadar erişmişti.
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor

    Simbi’nin kulaklarının da zamanla uzayıp Simba’nınkiler kadar olacağı öngörülüyor.
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor
  • Yavru keçi 'Simbi' kulaklarıyla fenomen oldu! Dünya çapında ilgi görüyor

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