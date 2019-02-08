Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Doludere Köyü'nde yaşayan meraklı çobanlar, yeni doğum yapan ayının inine taş atınca olanlar oldu. Atılan taş ve çoban köpeklerinin havlamasıyla ininden bir anda çıkan ayı çobanları korkuttu. Köpeklerin kovaladığı ayının ininden gelen sesleri duyan çobanlardan biri kış uykusuna yatmayan ayının yeni doğum yaptığını anladı.

ÜÇ TANE YAVRUSUNU KORUMUŞ

İHA'da yer alan habere göre köpeklerin inden uzak tuttuğu ayının yuvasında ise 3 tane yeni doğmuş yavru ayıları gören çobanlar daha sonra inin olduğu alandan uzaklaştı.