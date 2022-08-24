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Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde öğretmenlik yapan 39 yaşındaki Nizamettin Atılgan, 2 yıl önce bahçesinde bulduğu yavru sincabı, eve alıp elleriyle besledi. Büyünce doğaya saldığı sincap, her seferinde tekrar eve döndü. Bunun üzerine Atılgan, `Paşa´ adını verdiği sincaba evinin içinde ceviz ağacından yuva yapıp tırmanması için de ortam sağladı

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DHA
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde 7 yıldır öğretmenlik yapan ve eşiyle birlikte burada yaşayan Nizamettin Atılgan 2 yıl önce görev yaptığı okula gitmek için evden çıktığında, bahçesinde yeni doğmuş sincapla karşılaştı.

     
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu

    DHA'nın haberine göre gözleri bile henüz açılmayan bitkin sincap yavrusunu evine alan Atılgan, bir süre onu şırıngayla süt vererek besledi.

     
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu

    Atılgan, kısa sürede toparlanan sincaba fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişler vermeye başladı, ardından da doğal ortamına saldı. Fakat sincap her seferinde tekrar Atılgan'ın yaşadığı eve geri geldi.

     
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu

    Sincabı bulduğunda henüz yavru olduğunu ve çok bitkin halde olduğunu anlatan Atılgan, "Evimin yakınlarında bulduğum yavru sincap çok küçüktü ve gözleri bile yeni açılıyordu. Eve götürüp şırıngayla süt vererek beslemeye çalıştım. Zamanla emekledi.

     
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu

    Yavaş yavaş yürümeye başladı. Sütten kesilince ne yiyeceğine baktım. Fındık, fıstık ve ceviz gibi şeylerle besleniyor. Ben de onları toplamaya, tedarik etmeye başladım. Daha sonra doğaya salmaya karar verdim. Fakat her seferinde tekrar eve geri döndü" dedi.

     
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu

    "SİNCAPLAR ÇOK CAN DOSTU HAYVANLAR"

    Sincabın tekrar eve geri dönmesinin kendisine çok farklı bir duygu ve heyecan kattığını belirten Atılgan şöyle konuştu:
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu

    "Bir insan tarafından nasıl sevilmek güzelse bir hayvan tarafından sevilmek daha da güzeldir. Ben dışardan daha iyi bakıyorum. Sincabın dışarda bulmaya çalışacağı fıstığı, fındığı, cevizi ve bademi hepsini tedarik ediyorum. Bazen yemek isteyip yiyemediğimiz şeyleri ona alıyorum. Madem birlikte yaşıyoruz, onun da ihtiyaçlarını karşılamak zorundayım.
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu

    Sincaplar çok can dostu hayvanlardır. İlk tanıdığı kişiye çok bağlı hayvanlardır. Özellikle kıskançlık duyguları olan bir hayvandır. Evin bahçesindeki ağaçlara tırmanıyor. Ama bir türlü doğaya çıkamadı. Hep saldığımda o geri döndü. Gitmediği için ben de güzel yaşayabileceği evde gerekli bir ortam sağladım. Ceviz ağacından ona rahat bir yuva yaptım."

     

     
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu

    Sincap için evinde tüm doğal ortamı hazırlayan Nizamettin Atılgan, hayvanı yalnız bırakmamak için hiçbir yere gidemediğini belirterek, "Sincabın ismini 'Paşa' koydum. Bütün vaktimi evde onunla geçiriyorum. 2 yıldır da evimizin tek neşesi" dedi.
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu
  • Yavruyken bulduğu sincap için evinde doğal ortam oluşturdu

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