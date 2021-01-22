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Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Yavuz Bahadıroğlu kaç yaşında?

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti. Niyazi Birinci, roman ve hikâye yazarı, gazeteci, radyo programcısıydı. Köşe yazılarında, kitaplarında Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullanmaktaydı. Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Yavuz Bahadıroğlu kaç yaşında? İşte detaylar...

Yavuz Bahadıroğlu kimdir? Yavuz Bahadıroğlu kaç yaşında?

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti. Gazetecilik ve yazarlık yapan Yavuz Bahadıroğlu çeşitli eserler vermişti.

YAVUZ BAHADIROĞLU KİMDİR?

Yavuz Bahadıroğlu, 1945'de Rize'de doğdu. 1971'de İstanbul’da gazeteciliğe başladı. Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. Gazeteciliğini muhabir ve röportajcı olarak sürdürürken, çocuklara yönelik eserler üretti. Yüzlerce çocuk romanı, hikâye yayımlandı. Aynı dönemde Yeni Asya - Yeni Nesil gazetesinde Yavuz Bahadıroğlu, Şeref Baysal ve Veysel Akpınar isimleriyle köşe yazıları yazdı.

Asıl çıkışını Yavuz Bahadıroğlu ismiyle yazdığı romanlarla yaptı. İlk romanı Sunguroğlu ve ardından yazdığı Buhara Yanıyor romanı ülkenin en çok satan romanlarından oldu. Genelde Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli dönemlerini ele alan otuzu aşkın romanı vardır.

Son çıkan kitaplarından biri Biz Osmanlıyız'dır. Yavuz Bahadıroğlu, roman, çocuk kitapları, hikâye, araştırma, oyunlar, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere yüzlerce çalışmaya imza attı.

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda binlerce konferans verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı, iki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlandı. Halen ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapıyor ve Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığını sürdürüyor. Ayrıca Moral FM'de günlük yorumlar yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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