Yavuz Bingöl evleniyor
Ünlü türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, altı yıldır birlikte olduğu 38 yaşındaki sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile 25 Ekim'de nikâh masasına oturacaklarını duyurdu
59 yaşındaki Yavuz Bingöl, 2015 yılında meslektaşı Öykü Gürman ile dördüncü evliliğini gerçekleştirmişti. Ancak bu evlilik, yaklaşık bir yıl süren bir birlikteliğin ardından Nisan 2016'da sona ermişti.
Bingöl, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Nilşah Ağaoğlu ile nikâh masasına oturacakları yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.
Türkücü, Kıbrıs Girne'de verdiği bir konser öncesinde gerçekleştirdiği röportajda, Nilşah Ağaoğlu ile evleneceği yönündeki iddialara yanıt verdi.