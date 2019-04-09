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"BENİM İÇİN ÇOK KEYİFLİ OLDU"

Bingöl, kurduğu polis korosuyla ilgili duygularını ise, "Polis koromuzu kuralı bir yıl oldu ve bu zamana kadar da 8-10 tane konser yaptık. Şu anda da polis haftasındayız. Polis teşkilatımızın 174. yılını kutluyorum. Onlar için geliri şehit ailelerine bağışlanacak bir albüm yaptık. Çanakkale türküsüne Çanakkale’de bir klip çektik. O da birkaç gün içerisinde yayına girecek. Benim için çok keyifli oldu. Ülkemizin şartları elverirse birkaç ilde polis koromuzla konser yapmak istiyoruz" şeklinde ifade etti.