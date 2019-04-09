Yavuz Bingöl, "İki ana damara ve iki yan damara olmak üzere dört adet stent takıldı. İleride olabilecek bir daralmaya ya da bir sıkıntıya karşı önceden önlem alınmış oldu. Sağlıktan öte bir şey yok. Normal kontrole gitmiştim. Efor da ve diğer tetkiklerde bir şey çıkmamıştı. BT anjiyoda durum anlaşıldı. O yüzden BT anjiyo yani sanal anjiyoyu herkese öneririm. Doktordan izin alarak konsere geldik. Doktorum kendimi yormadan normal hayatıma dönmemi istedi" ifadelerini kullandı.
"BENİM İÇİN ÇOK KEYİFLİ OLDU"
Bingöl, kurduğu polis korosuyla ilgili duygularını ise, "Polis koromuzu kuralı bir yıl oldu ve bu zamana kadar da 8-10 tane konser yaptık. Şu anda da polis haftasındayız. Polis teşkilatımızın 174. yılını kutluyorum. Onlar için geliri şehit ailelerine bağışlanacak bir albüm yaptık. Çanakkale türküsüne Çanakkale’de bir klip çektik. O da birkaç gün içerisinde yayına girecek. Benim için çok keyifli oldu. Ülkemizin şartları elverirse birkaç ilde polis koromuzla konser yapmak istiyoruz" şeklinde ifade etti.
HAYATINI FİLM YAPACAK
Temmuz sonunda bir dizi projesinde başlayacak olan sanatçı, film ve dizi projeleri hakkında konuştu. Bingöl, “Yazılan iki film var. İkisi de benim yazdığım filmler. Bunlardan biri benim hayatım olacak, çocukluğumda yaşadıklarımla ilgili. Diğeri de komedi tarzında bir orkestra hikayesi. Onları şu anda hazırlıyoruz. Önümüzdeki sene hayata geçirmeye çalışacağız. Oynayacak kişinin bana benzemesinin ve oyunculuğunun iyi olmasını istiyorum. Bir de saz çalması gerekiyor" dedi.
"12 YAŞIMDAN BERİ ÇALIŞIYORUM"
Yoğun iş hayatıyla ilgili ise ünlü türkücü, "Ben çalışmadan duramıyorum. 12 yaşımdan beri çalışıyorum. Yazları bile çalışırdım. Akranlarım tatile giderken ben her türlü işi yapardım. 12 yaşından beri çalıştığım için de köşede duramıyorum. Güzel şeyler, iyi şeyler yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
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