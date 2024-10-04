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        Haberler Magazin Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan, Narin için söyledi - Magazin haberleri

        Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan, Narin için söyledi

        6'ncı Halk Müzikleri Festivali'nin kapanış gecesinde Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan, ölümüyle ülkemizi yasa boğan 8 yaşındaki Narin için 'Sen Bir Aysın' adlı türküyü birlikte söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 04.10.2024 - 09:50
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        Narin için söylediler
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        Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Halk Müzikleri Festivali'nin kapanış gecesinde Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan ve Oktay Kaynarca, bir araya geldi.

        3 isim, ölümüyle ülkemizi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran için 'Sen Bir Aysın' adlı türküyü seslendirdi. O sırada sahnedeki perdeye Narin'in portresi yansıtıldı.

        Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan ve Oktay Kaynarca, ayrıca bu tip olayların Türkiye’nin kaderi olmaktan çıkması gerektiğini söyledi.

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        #Yavuz Bingöl
        #oktay kaynarca
        #Elif Buse Doğan
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