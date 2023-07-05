Yavuz Bingöl, Osmaniye'de depremzedelere konser verdi

Konserin ilk bölümünde Âşık Veysel'in eserlerini seslendiren Yavuz Bingöl, ikinci bölümünde kendi eserlerini seslendirdi. Konteyner kentte kalan depremzedeler de Bingöl'e eşlik etti.

Vali Erdinç Yılmaz, "6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin acılarının dindirilmesi için bir nebze olsun bizlere destek olmak için buralara gelen, gerçekten vatana millete böyle adanmışlık, bunu dert edinme, bunu görev edinme anlayışını takdirle karşılıyorum. Şehitler diyarı, yiğit Osmaniye'mize hoş geldiniz diyor çok teşekkür ediyorum. Yavuz Bey'in buralara gelmesi için her türlü desteği veren Belediye Başkanımız Kadir Kara Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Devlet olarak sizleri çok seviyor ve yanınızdayız" ifadelerini kullandı.