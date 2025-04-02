Yavuz Bingöl, Özgür Özel'e mektup yazdı

Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir mektup yazdı.

Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl, mektubunda son günlerde yaşananlarla ilgili duygu ve görüşlerini dile getirdi.

Özgür Özel

Sayın Özgür Özel,

Gençleri sokağa dökme çabanızdan ve boykot çağrınızdan sonra size bu mektubu yazmak zorunda hissettim. Yüzyıllar içinde oluşturduğumuz ortak güzelliklerimiz, değerlerimiz vardı. Acımızın, kederimizin, yasımızın, umudumuzun kaygımızın ortaklığı ile sarılırdık birbirimize.

Bu köklü ortaklığımızın kucağı Anadolu'ydu.

Yunus Emre, Hacıbektaş, Mevlana, Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Kemal Sunal, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Volkan Konak ve tabii isimleri buraya kadar sığmayacak kadar nice güzel insan, sanatçı, aydın...

Aslında farkında olmamız gereken sanat ve sanatçılarımızın gücüdür. Birleştirici olan da iyileştirici olan da budur.