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Yayın akışı 1 Nisan 2020 Çarşamba! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 1 Nisan 2020 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Öğretmen dizilere ekranlara geliyor. Ancak corona virüs tedbirleri kapsamında bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Öğretmen dizilere ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Doğduğun Ev Kaderindir ve Öğretmen bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 1 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Sakar Şakir (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Öğretmen (tekrar)
23.30 İlk Buluşma 

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Jet Sosyete (TV'de ilk kez)
23.30 Güzel Köylü (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Kimlik Hırsızı (yabancı film)
22.15 Kimlik Hırsızı (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)
00.20 Son Durak 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek (yeni bölüm)
22.15 Payitaht (tekrar) 

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm) 
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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