Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir, Kuruluş Osman ve Öğretmen dizilere ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Doğduğun Ev Kaderindir ve Öğretmen bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 1 Nisan 2020 Çarşamba yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Sakar Şakir (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Öğretmen (tekrar)
23.30 İlk Buluşma
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Jet Sosyete (TV'de ilk kez)
23.30 Güzel Köylü (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Kimlik Hırsızı (yabancı film)
22.15 Kimlik Hırsızı (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman (yeni bölüm)
00.20 Son Durak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Benim Adım Melek (yeni bölüm)
22.15 Payitaht (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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