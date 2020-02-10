Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Vuslat, Yasak Elma ve Zalim İstanbul yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 10 Şubat 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur (yeni bölüm)

00.15 Ramo (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma (yeni bölüm)

00.15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi (yeni bölüm)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı (yeni bölüm)

00.15 Parker (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Zalim İstanbul (yeni bölüm)

00.15 Afili Aşk (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

00.20 Son Durak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Vuslat (yeni bölüm)

00.15 Kuşatma Yedi Uyuyanlar (Türk sineması)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

20.00 Müslüm (yerli film)

00.15 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)