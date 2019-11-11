Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Çukur, Yasak Elma, Vuslat, Zalim İstanbul O Ses Türkiye reyting sırası için yarışıyor. İşte kanalların 11 Kasım Pazartesi yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Çukur
00:15 Özgürlük Savaşçısı
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Kaçış Planı 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Zalim İstanbul
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Vuslat
23:55 Atçalı Kel Mehmet
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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