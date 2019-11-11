Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Çukur, Yasak Elma, Vuslat, Zalim İstanbul O Ses Türkiye reyting sırası için yarışıyor. İşte kanalların 11 Kasım Pazartesi yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Çukur

00:15 Özgürlük Savaşçısı

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Atla Gel Şaban

21:45 Kaçış Planı 2

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Vuslat

23:55 Atçalı Kel Mehmet

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye