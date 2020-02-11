Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Salı akşamlarının reyting birincisi Kadın dizisi ile geçen hafta final yaparak ekranlara veda etti. Ancak bu akşam özel bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 11 Şubat 2020 Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo (yeni bölüm)

00.15 Çukur (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Kadın (özel bölüm)

22.30 Yasak Elma (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Kızıl Elmas (yabancı film)

22.00 Kızıl Elmas (yabancı film)

23.45 Babil (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu (yeni bölüm)

00.15 Zalim İstanbul (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (yeni bölüm)

23.45 Kuruluş Osman (tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Tutunamayanlar (yeni bölüm)

22.15 3'te 3 Tarih

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

19.15 Oynat Bakalım (yeni bölüm)

20.00 O Ses Türkiye (çeyrek final)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)