Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Salı akşamlarının reyting birincisi Kadın dizisi ile geçen hafta final yaparak ekranlara veda etti. Ancak bu akşam özel bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 11 Şubat 2020 Salı yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo (yeni bölüm)
00.15 Çukur (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Kadın (özel bölüm)
22.30 Yasak Elma (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Kızıl Elmas (yabancı film)
22.00 Kızıl Elmas (yabancı film)
23.45 Babil (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu (yeni bölüm)
00.15 Zalim İstanbul (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (yeni bölüm)
23.45 Kuruluş Osman (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Tutunamayanlar (yeni bölüm)
22.15 3'te 3 Tarih
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
19.15 Oynat Bakalım (yeni bölüm)
20.00 O Ses Türkiye (çeyrek final)
00.15 Doya Doya Moda (tekrar)
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