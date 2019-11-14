Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarının dizi rekabeteri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor reyting sırası için sıraya girdi. İşte, kanalların 14 Kasım Perşembe yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kardeşim Benim
22:30 Sevgili Geçmiş
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23.45 M.Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Mucize Doktor
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme Maçı Türkiye-İzanda
TV8 YAYIN AKIŞI
21:45 MasterChef Türkiye Eleme
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