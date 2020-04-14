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Yayın akışı 14 Nisan 2020 Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 14 Nisan 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, ve Tutunamayanlar dizileri yayınlanıyor. Ancak corona virüs tedbirleri kapsamında bazı dizilerin çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte Salı Show TV, Kanal D, Star TV, FOX, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, ve Tutunamayanlar ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Baraj, Hekimoğlu, ve Ramo'nun yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 14 Nisan 2020 Salı yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
23.45 Lütfen Beklemede Kal (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Bir Aşk İki Hayat (yerli film)
22.45 Git Başımdan (yerli film)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Eyvah Eyvah 2 (yerli film)
21.30 Eyvah Eyvah 2 (yerli film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.15 Hekimoğlu (tekrar)
22.45 Galip Derviş (tekrar)
00.00 Masum (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (yeni bölüm)
23.45 Bir Zamanlar Çukurova (tekrar)  

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Tutunamayanlar (yeni bölüm)
22.15 3'Te 3 Tarih 

TV8 YAYIN AKIŞI

15.00 Doya Doya Moda (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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