Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Payitaht, O Ses Türkiye yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Babil
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Hercai
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yaparsın Aşkım
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye
TRT1 YAYIN AKIŞI
20:00 Payitaht
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