Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Babil, Hercai, Payitaht, O Ses Türkiye yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Babil

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Hercai

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yaparsın Aşkım

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye

TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 Payitaht