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HaberlerTelevizyon

Yayın akışı 15 Şubat 2020 Cuma! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 15 Şubat Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Afili Aşk, Kuzey Yıldızı "İlk aşk", Görevimiz Tehlike 5, Zümrüdü Anka gibi diziler yer alıyor. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV Cumartesi tv yayın akışı

tv yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamı Afili Aşk, Kuzey Yıldızı "İlk aşk", Görevimiz Tehlike 5, Zümrüdü Anka ekranlarda olacak. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Afili Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Görevimiz Tehlike 5

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Zümrüdü Anka

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye

TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 Kalk Gidelim

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