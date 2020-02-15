Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamı Afili Aşk, Kuzey Yıldızı "İlk aşk", Görevimiz Tehlike 5, Zümrüdü Anka ekranlarda olacak. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Afili Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Görevimiz Tehlike 5
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Zümrüdü Anka
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye
TRT1 YAYIN AKIŞI
20:00 Kalk Gidelim
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