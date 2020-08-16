Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Kapıcılar Kralı
21:45 Aile Şerefi
23:45 Kod Adı: Ressam
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:30 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım
STAR TV YAYIN AKIŞI
18:45 Star Haber
20:00 Oblivion
22:30 Bir Demet Tiyatro
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:45 Cangi
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
22:45 Uzak Ara Eğlence
ATV YAYIN AKIŞI
18:40 ATV Habaer
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Yenilmezler: Ultron Çağı
22:55 Beklenmedik İhanet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:05 Ev Sineması Kuşağı "Bünyamin"
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
TV8 YAYIN AKIŞI
15:45 Oynat Bakalım
16:15 Yerli Sinema
20:00 Masterchef Türkiye
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