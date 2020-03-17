Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, Baraj ve Tutunamayanlar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 17 Mart 2020 Salı yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo 'Dizi'

00.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Baraj 'Dizi' (Yeni)

22.15 Baraj 'Dizi' (Yeni) (Tekrar)

00.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Ay Lav Yu 'Türk Filmi'

22.30 Ay Lav Yu 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Virüs 'Yabancı Film'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi'

00.15 Hizmetçiler 'Dizi'(Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

22.45 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Esra Erol'da

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Tutunamayanlar 'Dizi'

22.15 3'te 3 Tarih

00.30 'Dizi' (Tekrar)