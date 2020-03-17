Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, Baraj ve Tutunamayanlar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 17 Mart 2020 Salı yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
00.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Baraj 'Dizi' (Yeni)
22.15 Baraj 'Dizi' (Yeni) (Tekrar)
00.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Ay Lav Yu 'Türk Filmi'
22.30 Ay Lav Yu 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Virüs 'Yabancı Film'
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi'
00.15 Hizmetçiler 'Dizi'(Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'
22.45 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Esra Erol'da
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Tutunamayanlar 'Dizi'
22.15 3'te 3 Tarih
00.30 'Dizi' (Tekrar)
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