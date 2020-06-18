'Ben seni bulmadan, kendini açık et!'

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 18 Haziran Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (yabancı film)

22.15 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Bizim Hikaye (tekrar)

22.30 Bir Aile Hikayesi (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı (tekrar)

23.30 Çember (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Kod Adı Londra (yabancı film)

21.30 Tehlikeli Soygun (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

19.45 Kupa Günlüğü

20.45 Aytemiz Alanyaspor - F. TAV Antalyaspor (canlı)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Şampiyon

23.15 Soru Küpü

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)

20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)

00.15 Survivor Ekstra (canlı)