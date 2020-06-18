Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 18 Haziran Perşembe yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (yabancı film)
22.15 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Bizim Hikaye (tekrar)
22.30 Bir Aile Hikayesi (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı (tekrar)
23.30 Çember (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Kod Adı Londra (yabancı film)
21.30 Tehlikeli Soygun (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.45 Aytemiz Alanyaspor - F. TAV Antalyaspor (canlı)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Şampiyon
23.15 Soru Küpü
TV8 YAYIN AKIŞI
16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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