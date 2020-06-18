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Yayın akışı 18 Haziran Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışında ne var?

Yayın akışı, 18 Haziran 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam normalde Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri yayınlanıyor. Ancak bazı dizilerin corona virüs tedbirleri kapsamında çekimleri durduğu için yeni bölümleri yayınlanmayacak. İşte bu akşam (Perşembe) Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, FOX, ATV yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 18 Haziran Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden (yabancı film)
22.15 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Bizim Hikaye (tekrar)
22.30 Bir Aile Hikayesi (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı (tekrar)
23.30 Çember (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Kod Adı Londra (yabancı film)
21.30 Tehlikeli Soygun (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.45 Aytemiz Alanyaspor - F. TAV Antalyaspor (canlı)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Şampiyon
23.15 Soru Küpü

TV8 YAYIN AKIŞI

16.30 Survivor Panaroma (canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)

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