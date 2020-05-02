Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları Hizmetçiler, Kuzey Yıldızı ve Zümrüdüanka ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, TRT 1, ATV 2 Mayıs 2020 Cumartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (yeni bölüm)
23.45 Buz Depremi (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20.00 Sesinde Aşk Var (yerli film)
22.30 Şevkat Yerimdar (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Otoban (yabancı film)
22.00 Otoan (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Ortadirek Şaban (yerli film)
23.45 Beyaz Show (tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Kim Milyoner Olmak İster (tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21.40 Dengi Dengine
TV8 YAYIN AKIŞI
14.15 Survivor Kolaj
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (canlı)
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