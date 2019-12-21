'İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum'

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Azize, Benim Tatlı Yalanım, Kalk Gidelim, Kuzey Yıldızı dizileri reyting için yarışacak. İşte, kanalların 21 Aralık Cumartesi yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuzey Yıldızı

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Azize

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Benim Tatlı Yalanım

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Kuzey Yıldızı

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye