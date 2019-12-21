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HaberlerTelevizyon

Yayın akışı 21 Aralık 2019! Bugün Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı 21 Aralık 2019 için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının Cumartesi yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Azize, Benim Tatlı Yalanım, Kalk Gidelim, Kuzey Yıldızı dizileri reyting için yarışacak. İşte, kanalların 21 Aralık Cumartesi yayın akışı ise şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kuzey Yıldızı

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Azize

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Benim Tatlı Yalanım

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Kuzey Yıldızı

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 O Ses Türkiye

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