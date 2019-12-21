Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Azize, Benim Tatlı Yalanım, Kalk Gidelim, Kuzey Yıldızı dizileri reyting için yarışacak. İşte, kanalların 21 Aralık Cumartesi yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Kuzey Yıldızı
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Azize
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Benim Tatlı Yalanım
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Mucize Doktor
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Kuzey Yıldızı
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 O Ses Türkiye
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