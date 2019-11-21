Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor dizisi reyting için yarışacak. İşte, kanalların 21 Kasım Perşembe yayın akışı ise şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Dağ 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Azize
22:45 Pirana
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Mucize Doktor
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Yeşil Yol
TV 8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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