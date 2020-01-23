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Yayın akışı 23 Ocak 2020 Perşembe! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışında ne var?

TV yayın akışı, 23 Ocak 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam ekranlarda Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri yer alacak. Diğer kanallarda ise yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX Perşembe yayın akışı

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak. Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 23 Ocak 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo (tekrar)
22.45 Buz Depremi (yabancı film)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)
00.15 Yasak Elma (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber
20.00 Babil (tekrar)
22.30 Rus'un Oyunu (yabancı film)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
23.15 Yıllar Sonra (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 3'te 3 Tarih (program)
23.15 Tutunamayanlar (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
23.15 Eser Yenerler Show (yeni bölüm)

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