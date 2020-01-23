Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak. Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 23 Ocak 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo (tekrar)
22.45 Buz Depremi (yabancı film)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)
00.15 Yasak Elma (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Babil (tekrar)
22.30 Rus'un Oyunu (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (tekrar)
23.15 Yıllar Sonra (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 3'te 3 Tarih (program)
23.15 Tutunamayanlar (tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)
23.15 Eser Yenerler Show (yeni bölüm)
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