Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Güldür Güldür Show, Mucize Doktor dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 26 Aralık Perşembe yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Pamuk Prenses ve Avcı 2 'Yabancı Film'
22.15 Pamuk Prenses ve Avcı 2 'Yabancı Film'
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 'Dizi' (Tekrar)
23.45 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Mucize Doktor 'Dizi'
00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 3'te 3 Tarih
23.45 Korkma
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