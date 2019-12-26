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Yayın akışı 26 Aralık 2019 Perşembe - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 26 Aralık 2019 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının 26 Aralık Perşembe günü yayın akışı...

26 aralık tv yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Güldür Güldür Show, Mucize Doktor dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 26 Aralık Perşembe yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Pamuk Prenses ve Avcı 2 'Yabancı Film'
22.15 Pamuk Prenses ve Avcı 2 'Yabancı Film'

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 'Dizi' (Tekrar)
23.45 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Mucize Doktor 'Dizi'
00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 3'te 3 Tarih
23.45 Korkma

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