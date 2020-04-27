Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları Çukur, Sefirin Kızı, Yasak Elma ve Zalim İstanbul ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1 27 Nisan 2020 Pazartesi yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Sağ Salim (yerli film)
22.15 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Aşk Şarkısı (yerli film)
23.00 Poyraz Karayel Küresel Sermaye (yerli film)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Everest (yabancı film)
22.30 Everest (yabancı film)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.15 Recep İvedik 2 (yerli film)
22.30 Recep İvedik (yerli film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
19.30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20.00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
22.30 Kim Milyoner Olmak İster?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18.00 TRT 1 Ana Haber
18.30 Mesnevi'den Hikayeler
19.00 Kuşlara Yolculuk
19.30 Ramazan Sevinci
20.05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21.35 Soru Küpü
TV8 YAYIN AKIŞI
16.15 Survivor Panorama (Canlı)
20.00 Survivor 2020 (yeni bölüm)
00.15 Survivor Ekstra (Canlı)
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